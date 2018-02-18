Игуаин и Бернардески получили травмы

Футболисты "Ювентуса" - нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Федерико Бернардески выбыли из строя из-за травм.

Оба футболиста травмировались в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0). Аргентинец был заменен уже на 15-й минуте, а итальянец покинул поле в концовке. В ближайшее время оба игрока пройдут медицинские обследования.

В этом сезоне 24-летний Бернардески провел за "Ювентус" 26 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 30-летнего Игуаина 20 мячей и 4 голевых паса в 35 поединках.

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