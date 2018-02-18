Игуаин и Бернардески получили травмы

Теги ювентусфедерико бернардескигонсало игуаин

Игуаин и Бернардески получили травмы

Футболисты "Ювентуса" - нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Федерико Бернардески выбыли из строя из-за травм.

Оба футболиста травмировались в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0). Аргентинец был заменен уже на 15-й минуте, а итальянец покинул поле в концовке. В ближайшее время оба игрока пройдут медицинские обследования.

В этом сезоне 24-летний Бернардески провел за "Ювентус" 26 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 30-летнего Игуаина 20 мячей и 4 голевых паса в 35 поединках.

Не пропустите: Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов