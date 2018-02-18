Игуаин и Бернардески получили травмы
Футболисты "Ювентуса" - нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Федерико Бернардески выбыли из строя из-за травм.
Оба футболиста травмировались в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0). Аргентинец был заменен уже на 15-й минуте, а итальянец покинул поле в концовке. В ближайшее время оба игрока пройдут медицинские обследования.
В этом сезоне 24-летний Бернардески провел за "Ювентус" 26 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 30-летнего Игуаина 20 мячей и 4 голевых паса в 35 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Интер Милан
|25
|48
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|25
|10