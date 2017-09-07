Игуаин и Бонуччи - самые высокооплачиваемые игроки Серии А

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Игуаин и Бонуччи - самые высокооплачиваемые игроки Серии А

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин и защитник "Милана" Леонардо Бонуччи являются самыми высокооплачиваемыми игроками Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба вышеупомянутых футболиста зарабатывают по 7,5 миллионов евро в год.

Также в пятёрку лидеров Серии А по размеру зарплаты вошли форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (7 млн), вингер "Ювентуса" Дуглас Коста (6 млн) и вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма (6 млн).

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