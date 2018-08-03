Игуаин и Кальдара определились с игровыми номерами в "Милане"

Новички "Милана" Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара определились с игровыми номерами в команде.

Как сообщает официальный твиттер "россонери", аргентинец выбрал "девятку", а итальянец - цифру "33".

Стоит отметить, что ранее 9-й номер принадлежал португальскому форварду Андре Силве, который может покинуть "Милан".

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