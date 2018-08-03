Игуаин и Кальдара определились с игровыми номерами в "Милане"

Теги милангонсало игуаинматтиа кальдара

Игуаин и Кальдара определились с игровыми номерами в "Милане"

Новички "Милана" Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара определились с игровыми номерами в команде.

Как сообщает официальный твиттер "россонери", аргентинец выбрал "девятку", а итальянец - цифру "33".

Стоит отметить, что ранее 9-й номер принадлежал португальскому форварду Андре Силве, который может покинуть "Милан".

Не пропустите: "Милан" презентовал третий комплект формы на новый сезон. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов