Игуаин, Мората, Пентек: журналист анонсировал три громких трансфера

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Игуаин, Мората, Пентек: журналист анонсировал три громких трансфера

Сегодня, 23 января, может быть объявлено сразу о трёх громких трансферах, об этом сообщает лондонский журналист Низаар Кинселла.

По его информации, в течение дня "Челси" должен арендовать у "Ювентуса" Гонсало Игуаина, "Атлетико" взять в аренду у "Челси" Альваро Морату, а "Милан" купить у "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Представитель СМИ утверждает, что именно на среду запланированы медобследования вышеуказанных футболистов.

Напомним, что "Челси" заплатит за полугодичную аренду Игуаина 9 миллионов евро и будет иметь право выкупа аргентинца за 36 миллионов.

"Атлетико" возьмёт Морату на шесть месяцев с опцией приобретения за 55 миллионов евро.

"Милан" заплатит за Пентека 35 миллионов евро, а также отдаст "Дженоа" Алена Халиловича или Хосе Маури.

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