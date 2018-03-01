Игуаин может не сыграть с "Тоттенхэмом"

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Игуаин может не сыграть с "Тоттенхэмом"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин рискует пропустить два ближайших матча, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 30-летний аргентинец может не сыграть против "Лацио" в Серии А (3 марта) и "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов (7 марта). 

Игуаин по-прежнему не может полноценно тренироваться из-за травмы левого голеностопа, поэтому вряд ли успеет набрать форму к вышеуказанным поединкам. 

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