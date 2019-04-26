Игуаин может перейти в "Интер"

Теги ювентусинтер милангонсало игуаинтрансферы

Игуаин может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести Игуаина в летнее трансферное окно в качестве замены своему соотечественнику Мауро Икарди.

Напомним, что в первой половине сезона Игуаин выступал на правах аренды за "Милан", а в январе его арендовал "Челси". Впрочем, оба клуба отказались выкупать трансфер 31-летнего аргентинца.

Не пропустите: "Челси" не собирается выкупать Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Аталанта Аталанта 33 56
6 Рома Рома 33 55
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Фиорентина Фиорентина 33 40
11 Кальяри Кальяри 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Болонья Болонья 33 34
16 Дженоа Дженоа 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов