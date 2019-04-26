Игуаин может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести Игуаина в летнее трансферное окно в качестве замены своему соотечественнику Мауро Икарди.

Напомним, что в первой половине сезона Игуаин выступал на правах аренды за "Милан", а в январе его арендовал "Челси". Впрочем, оба клуба отказались выкупать трансфер 31-летнего аргентинца.

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