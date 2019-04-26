Игуаин может перейти в "Интер"
"Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, миланский клуб может приобрести Игуаина в летнее трансферное окно в качестве замены своему соотечественнику Мауро Икарди.
Напомним, что в первой половине сезона Игуаин выступал на правах аренды за "Милан", а в январе его арендовал "Челси". Впрочем, оба клуба отказались выкупать трансфер 31-летнего аргентинца.
Не пропустите: "Челси" не собирается выкупать Игуаина. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14