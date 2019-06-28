Игуаин может перейти в "Рому"
"Рома" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаин, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов отпустить форварда, но хочет получить за его аренду 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды сначала за "Милан", а потом за "Челси". За итальянский клуб форвард провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В составе лондонцев Игуаин забил семь мячей и отдал две голевые передачи в 23 поединках. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
-
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
-
СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна
Лента новостей
-
"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"
-
Комбаров рассказал о чемпионском сезоне "Спартака" под руководством Карреры
-
Понсе рассказал, почему перешел в "Спартак"
-
Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду
-
Игуаин может перейти в "Рому"
-
1
Бекхэм подвергся критике за поцелуй своей дочери
-
"Реал Сосьедад" согласовал аренду хавбека "Реала" Эдегора
-
1
"Барселона" определилась с ценой на Дембеле
-
Комбаров подтвердил свой переход в "Крылья Советов"
-
ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"
-
4
"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду
-
1
Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
-
2
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
13
ПСЖ может снизить стоимость Неймара
-
"Зенит" поддержал смертельно больного Риксена
-
Защитник "Уфы" перейдет в "Рому"
-
"Ливерпуль" продал "Спортингу" 19-летнего хавбека
-
1
Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17