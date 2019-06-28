Игуаин может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаин, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов отпустить форварда, но хочет получить за его аренду 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды сначала за "Милан", а потом за "Челси". За итальянский клуб форвард провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В составе лондонцев Игуаин забил семь мячей и отдал две голевые передачи в 23 поединках. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

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