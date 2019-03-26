Игуаин может стать игроком "Ромы"

Игрок "Челси" Гонсало Игуаин может переехать в Италию. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, в игроке заинтересована "Рома". Переход футболиста осуществится, если главный тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавит римский клуб.

В нынешнем сезоне Игуаин участвовал в 7 матчах, в которых отметился 3 голами. Права на игрока принадлежат "Ювентусу". Первую половину сезона он провел в аренде в "Милане".

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 57 баллов.

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