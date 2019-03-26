Игуаин может стать игроком "Ромы"

Теги челсиромагонсало игуаинмаурицио сарритрансферы

Игуаин может стать игроком "Ромы"

Игрок "Челси" Гонсало Игуаин может переехать в Италию. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, в игроке заинтересована "Рома". Переход футболиста осуществится, если главный тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавит римский клуб. 

В нынешнем сезоне Игуаин участвовал в 7 матчах, в которых отметился 3 голами. Права на игрока принадлежат "Ювентусу". Первую половину сезона он провел в аренде в "Милане".

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 57 баллов.

Не пропустите:  "Ювентус" рассказал о травме Роналду | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов