Игуаин может стать катализатором массового побега футболистов из Италии: форвард во время карантина окольными путями убежал на родину!

Европой проносится пандемия коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов. ВОЗ рекомендует максимальную социальную изоляцию как один из самых действенных средств противодействия массовому распространению заболевания. Особенно это актуально для Италии, которая, среди стран "Старого света", пострадала от вируса больше всего. Несмотря на критическое состояние дел в Серии "А", до сих пор нет единого мнения относительно футбольного сезона. Президент "Лацио", который пошел на вынужденную паузу лидером, Клаудио Лотито хотел возобновить тренировки уже 23-го марта, но встретил кучу беспощадной критики. Одним из первых выступил владелец "Ювентуса" Андреа Аньелли, назвав такое поведение безрассудным. Туринцев можно понять, ведь как минимум три игрока основы "бьянконери" уже пострадали – Блез Матюиди, Паоло Дибала и Даниэле Ругани со своими женами сдали положительный тест. Вся команда на жестком карантине, но некоторым удалось покинуть Италию. Криштиану Роналду оставил Апеннины еще до введения карантина и с тех пор находится в Португалии, а вот Гонсало Игуаину для возвращения на родину пришлось приложить немало усилий.

Аргентинца можно обвинять в безответственности. При таких условиях не стоит покидать Италию и подвергать опасности других людей. Но здесь уже надо знать отношение форварда к своей семье. Особенно к матери, которая в свое время уговорила нападающего не завершать профессиональную карьеру. Еще Аурелио Де Лаурентис, когда Гонсало феерил в футболке "Наполи", утверждал, что сила Гонсало скрыта в его особых отношениях с семьей. Поэтому Игуаин просто не мог оставаться в Турине без своих родных, еще и в такой ситуации. Форвард "Ювентуса" скрупулезно подготовил "план побега". Частные самолеты, четыре страны, пересадки и все за огромные деньги. Прежде всего, Игуаин сдал тест, который показал отрицательный результат. Именно это и определило его решение – обязательно лететь. Однако это тоже дело не с проста. Дело в том, что авиасообщение Италии с большинством стран отменено, поэтому нужно прорываться сквозь эту воздушную завесу. Гонсало обратился к компании Private Jet Finder, чтобы организовать поездку, которая влетела в копеечку.

Первый перелет Игуаин совершил частным самолетом. Не личным, как в случае Роналду, но специально зафрахтованным. Путешествие во Францию ​​обошлось аргентинцу в сумму около 7000 евро. Оттуда он отправился в Испанию – еще несколько тысяч евро, в зависимости от условий перелета. И уже на Пиренеях Гонсало сел на прямой рейс в Буэнос-Айрес. Билет по этому маршруту на регулярный рейс в бизнес-классе стоит 3500 в евровалюте, но 32-летний нападающий, очевидно, снова выбрал частный перелет. В Private Jet Finder цена такой услуги может достичь до 200 000, хотя стоит заметить, что действует система скидок за регулярное сотрудничество, что в случае с футболистами вполне реально. В любом случае, Игуаину пришлось сильно раскошелиться. Но еще не все испытания позади – теперь Гонсало могут посадить на карантин, и надеяться только на отрицательные результаты теста в Италии очень сомнительна идея. Многим поступок форварда покажется легкомысленным и эгоистичным. Но стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны. Это очередное доказательство, что Гонсало – семейный человек, и он готов идти на потери и риски ради близких. В конце концов, неизвестно, завершится ли карантин в начале апреля, а ради матери, которая до сих пор не чувствует себя здоровой после пережитого инсульта, нападающий готов практически на что угодно.

Между тем, пандемия COVID-19 продолжает наводить ужас на Италию. Лишь в регионе Ломбардия за минувшие сутки от опасной болезни умерли более 500 человек. Общее количество жертв коронавируса только в этой административной единицы уже составляет почти 4000. К сожалению, это еще далеко не конец – в больницах остаются более 9000 человек с серьезными симптомами болезни, среди них – более тысячи в тяжелом состоянии в реанимации. Дошло до того, что в больницах вынуждены выбирать, кому оказывать помощь, так как необходимого оборудования для всех не хватает!

*публикация была выполнена при помощи материалов из иностранных источников