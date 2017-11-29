Игуаин может восстановиться к матчу с "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин имеет шансы сыграть в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист быстро восстанавливается после операции на руке и может попасть в заявку на поединок с "партопейцами". Возможно, форвард выйдет на замену.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 1 декабря и начнется в 22:45 мск.

В этом сезоне 29-летний Игуаин провел за "Юве" 19 матчей и забил 10 голов.

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