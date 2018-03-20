Игуаин: "Надеюсь, что смогу убедить тренера взять меня на ЧМ-2018"

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Игуаин: "Надеюсь, что смогу убедить тренера взять меня на ЧМ-2018"

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин надеется попасть в заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира 2018 года.

"Я пропустил шесть месяцев, поэтому очень важно снова оказаться в сборной. Значит, я хорошо работаю. Надеюсь, что смогу убедить тренера взять меня на Чемпионат Мира" - цитирует Игуаина Football Italia.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

30-летний Игуаин сыграл за "альбиселесте" 69 матчей и забил 31 гол.

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