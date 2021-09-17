Игуаин намерен взять паузу в карьере

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Игуаин намерен взять паузу в карьере

Фото: инстаграм Гонсало Игуаина/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин заявил, что он планирует взять паузу в карьере.

"Мой контракт с "Интер Майами" действует еще год. После его окончания я возьму паузу в карьере. Сборная Аргентины? Я не рассматриваю возможность возвращения", - приводит слова Игуаина ESPN.

33-летний Игуаин выступает за "Интер Майами" 2020 года. Всего он провел за клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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