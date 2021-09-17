Игуаин намерен взять паузу в карьере
Фото: инстаграм Гонсало Игуаина/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин заявил, что он планирует взять паузу в карьере.
"Мой контракт с "Интер Майами" действует еще год. После его окончания я возьму паузу в карьере. Сборная Аргентины? Я не рассматриваю возможность возвращения", - приводит слова Игуаина ESPN.
33-летний Игуаин выступает за "Интер Майами" 2020 года. Всего он провел за клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
Не пропустите: Игуаин высоко оценил МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" начала поиск нового тренера
-
В "Спартаке" прокомментировали слова Губерниева о переговорах клуба с Черчесовым
-
Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
-
Представитель Роналду отреагировал на проблему форварда с овцами
-
Ансу Фати получил разрешение принимать участие в матчах
Лента новостей
-
Джовинко вернется в клуб МЛС
-
Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус"
-
Вице-президент "Барселоны" назвал причину ухода Месси
-
Райола высказался об уходе Доннаруммы из "Милана"
-
"Барселона" начала поиск нового тренера
-
В "Спартаке" прокомментировали слова Губерниева о переговорах клуба с Черчесовым
-
Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
-
Тухель высказался о будущем Рюдигера в "Челси"
-
Гвардиола высказался о конфликте с болельщиками "Манчестер Сити"
-
Игуаин намерен взять паузу в карьере
-
Гетце - лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Представитель Роналду отреагировал на проблему форварда с овцами
-
Джордан Ларссон высказался о конфликте с главным тренером "Спартака"
-
Легенда "Ливерпуля" оценил шансы Роналду принести титул "МЮ"
-
Руководитель ПСЖ высказался о переходе Месси
-
Кабелла рассказал о своем переходе в "Краснодар"
-
1
Вице-президент "Барселоны" восхитился работой Флорентино Переса
-
Лаксальт поделился причинами своего перехода в "Динамо"
-
Вингеру "Баварии" сделали операцию на сердце
-
"Барселона" просила сына Кройфа возглавить команду
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34