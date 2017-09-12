Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен.

"Я пересматривал его голы два миллиона раз. Для меня Роналдо является самым лучшим игроком из всех, он опережает остальных с большим отрывом", - приводит слова 29-летнего нападающего "старой сеньоры" goal.com.

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Барселоны". | soccernews.ru