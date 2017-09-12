Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен

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Игуаин назвал лучшего футболиста всех временФорвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен.

"Я пересматривал его голы два миллиона раз. Для меня Роналдо является самым лучшим игроком из всех, он опережает остальных с большим отрывом", - приводит слова 29-летнего нападающего "старой сеньоры" goal.com.

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Барселоны". | soccernews.ru

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