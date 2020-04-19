Игуаин не хочет возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в Италию, передает Sky Sport.

В Италии 4 мая частично снимаются ограничительные меры. Клубы призвали всех футболистов вернуться в расположение, чтобы отбыть 14-дневный карантин.

32-летний нападающий хочет остаться в Аргентине с матерью, которая больна раком. Футболист даже рассматривает расторжение контракта с туринцами.

По последним данным, в Италии коронавирусом заражены более 176 тысяч человек.

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