Игуаин: "Не могу приказать Дибале остаться в "Ювентусе"

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Игуаин: "Не могу приказать Дибале остаться в "Ювентусе"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба форварда Пауло Дибалы.

"Я не могу приставить пистолет к голове Дибалы и приказать ему остаться в "Ювентусе". Каждый должен делать то, что сделает его счастливым. Все мы, конечно же, хотим, чтобы он остался. Мы были уверены, что можем выиграть Лигу чемпионов и мы дошли до финала. Но в этом сезоне это сделать будет сложнее, так как конкуренты усилились. Пауло счастлив в "Ювентусе" и он примет верное решение", - приводит слова Игуаина Goal.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает 23-летнего Дибалу в качестве возможной замены Неймару, который может перейти в ПСЖ.

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