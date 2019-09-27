Игуаин не против возвращение в "Ривер Плейт"

Теги ювентусривер плейтгонсало игуаин

Игуаин не против возвращение в "Ривер Плейт"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что не против перейти в другой клуб, в том числе "Ривер Плейт", информирует Fox Sports.

"У меня еще 2 года по контракту с "Ювентусом". Я никогда не закрываю двери.

В Ривере есть невероятный тренер и мои товарищи по команде, к которым я очень хорошо отношусь. Со мной всегда очень хорошо обращались. Сейчас я думаю о настоящем и наслаждаюсь футболом", - сказал Игуаин.

Напомним, форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2005 по 2007 год. В этом сезоне Игуаин играл в 5 матчах за "Ювентус", отметившись 1 голом.

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