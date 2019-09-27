Игуаин не против возвращение в "Ривер Плейт"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что не против перейти в другой клуб, в том числе "Ривер Плейт", информирует Fox Sports.
"У меня еще 2 года по контракту с "Ювентусом". Я никогда не закрываю двери.
В Ривере есть невероятный тренер и мои товарищи по команде, к которым я очень хорошо отношусь. Со мной всегда очень хорошо обращались. Сейчас я думаю о настоящем и наслаждаюсь футболом", - сказал Игуаин.
Напомним, форвард выступал за "Ривер Плейт" с 2005 по 2007 год. В этом сезоне Игуаин играл в 5 матчах за "Ювентус", отметившись 1 голом.
А еще: Игуаин: "Роналду изменился с момента наших выступлений за "Реал"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Наполи
|5
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|Рома
|5
|8
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|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
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|6
|15
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|5
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|Хеллас Верона
|5
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|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
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|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3