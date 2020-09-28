Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за "Интер Майами"

Дебют аргентинского нападающего Гонсало Игуаина в составе "Интера Майами" оказался провальным.

32-летний футболист на 77-й минуте матча МЛС с "Филадельфией Юнион" не сумел реализовать пенальти, а его команда в итоге проиграла со счётом 0:3.

Напомним, что "Интер Майами" подписал звёздного форварда бесплатно, заключив с ним контракт до декабря 2022 года.

Зарплата Игуаина в американском клубе составляет 7,63 миллиона евро за сезон.

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