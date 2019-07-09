Игуаин не собирается уходить из "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может остаться в туринском клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, аргентинец отказывается уходить из команды. Он не хочет переходить в "Рому" и намерен доказать новому тренерскому штабу свою полезность.

Контракт 31-летнего Игуаина со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем сезоне звёздный форвард успел поиграть в двух арендах - сначала в "Милане", а затем в "Челси".

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