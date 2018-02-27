Игуаин не сыграет с "Аталантой"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин не поможет своей команде в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против "Аталанты", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, аргентинец пока тренируется индивидуально, продолжая восстанавливаться после травмы лодыжки.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Аталанта" состоится в среду в 19:30 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой "бьянконери".

Не пропустите: Бернардески рассказал о двух своих мечтах. | http://soccernews.ru