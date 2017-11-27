Игуаин не сыграет с "Наполи"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин в ближайшее время перенесёт операцию на руке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, сроки восстановления 29-летнего аргентинца пока неизвестны, однако он точно пропустит ближайший матч "бьянконери".

Напомним, что в пятницу, 1 декабря, "Ювентус" в гостях сыграет с "Наполи" в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

Не пропустите: "Ювентус" определился с приоритетной заменой для Буффона. | http://soccernews.ru