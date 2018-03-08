Игуаин: "Нужно гордиться такой командой, которая, уступая в счёте, побеждает"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нужно гордиться такой командой, которая, уступая в счёте, побеждает "Тоттенхэм" на невероятном "Уэмбли". Это дорогого стоит. "Ювентус" всё ещё остаётся в борьбе за три трофея, включая выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы должны оставаться на этом пути как можно дольше, получая удовольствие от футбола", - отметил он.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья - 2:2. | http://soccernews.ru