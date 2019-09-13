Игуаин объяснил своё решение сменить игровой номер в "Ювентусе"

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин рассказал, что побудило его взять другой игровой номер после возвращения в клуб.

"Это решение я принял самостоятельно. "Девятка" была свободна, но я захотел взять 21-й номер, потому что это день рождения моей дочери. Таким образом я хочу брать её с собой на каждый матч. Это был выбор сердца, который уже приносит мне удачу", - цитирует аргентинца Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси".

После возвращения в "Ювентус" нападающий забил 1 гол в 2 матчах.

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