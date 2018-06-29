Игуаин определился с местом продолжения карьеры

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин хочет перебраться в "Челси".

Как сообщает Sportitalia, аргентинец хочет снова поиграть под руководством Маурицио Сарри, который в ближайшее должен возглавить "Челси". Отмечается, что туринский клуб не против ухода Игуаина в стан "синих".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может обменять Игуаина на форварда "Челси" Альваро Морату.

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