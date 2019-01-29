Игуаин ответил на критику в свой адрес со стороны главы МВД Италии



Аргентинский нападающий "Челси" Гонсало Игуаин прокомментировал критическое заявление в свой адрес, которым ранее отметился глава Министерства внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини.

"Когда люди говорят что-то плохое о тебе, то это значит, что твоя жизнь важнее, чем их. Порой люди злятся, видя то, как ты двигаешься к цели. Когда при этом ты не обращаешь внимания на препятствия, то люди говорят плохо о тебе", - написал Игуаин в своем инстаграме.

Напомним, что "Челси" арендовал 31-летнего Игуаина у "Ювентуса" на полгода за девять миллионов евро. За английский клуб форвард пока что провел один матч.

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