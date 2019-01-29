Игуаин ответил на критику в свой адрес со стороны главы МВД Италии
Аргентинский нападающий "Челси" Гонсало Игуаин прокомментировал критическое заявление в свой адрес, которым ранее отметился глава Министерства внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини.
"Когда люди говорят что-то плохое о тебе, то это значит, что твоя жизнь важнее, чем их. Порой люди злятся, видя то, как ты двигаешься к цели. Когда при этом ты не обращаешь внимания на препятствия, то люди говорят плохо о тебе", - написал Игуаин в своем инстаграме.
Напомним, что "Челси" арендовал 31-летнего Игуаина у "Ювентуса" на полгода за девять миллионов евро. За английский клуб форвард пока что провел один матч.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Тоттенхэм
|22
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|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11