Игуаин озвучил свои финансовые запросы "Челси"

Теги ювентусчелсигонсало игуаин

Игуаин озвучил свои финансовые запросы "Челси"Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин озвучил свои финансовые запросы перед лондонским "Челси", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям Sport Mediaset, 30-летний нападающий "старой синьоры" уведомил "аристократов", что будет готов перебраться на "Стэмфорд Бридж", если получит оклад в размере 7 миллионов евро в год.

На сегодняшний день зарплата аргентинца в "Ювентусе" составляет 7,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, "Ювентус" пока не получал предложений по Игуаину. | soccernews.ru

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