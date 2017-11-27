Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин успешно перенес операцию на руке.

"Сегодня Гонсало Игуаин перенес операцию на сломанном пальце левой руки. Операция длилась приблизительно 45 минут и прошла успешно. Сроки возвращения футболиста в команду определятся в ближайшие дни" - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Игуаин, вероятно, пропустит матч с "Наполи", который запланирован на 1 декабря.

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