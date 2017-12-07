Игуаин поделился ожиданиями от матча с "Интером"

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Игуаин поделился ожиданиями от матча с "Интером"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал предстоящий матч с "Интером".

"Интер" - сложный соперник, у них отличный тренер, который в этом сезоне только доказывает свой класс. Это будет настоящая битва, и "Ювентус" надеется провести отличную игру, заработав три очка. Они будут иметь решающее значение в борьбе за титул" - приводит слова Игуаина Football Italia.

Матч между "Ювентусом" и "Интером" состоится 9 декабря.

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