Игуаин поделился впечатлениями от выступлений в АПЛ

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Игуаин поделился впечатлениями от выступлений в АПЛ

Нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от выступлений в английской Премьер-лиге.

Напомним, что "синие" арендовали 31-летнего аргентинца в январе на полгода с опцией продления договора.

"Здесь защитники идут в борьбу агрессивнее, особенно когда мяч у тебя. Разница с Серией А велика, но у меня хорошее впечатление от английского футбола. Думаю, здесь захватывающий чемпионат. В Англии играют в очень динамичный футбол, и это великолепно. Стадионы всегда забиты, потрясающая атмосфера, это очень приятно игрокам" - цитирует футболиста London Evening Standard.

Игуаин успел сыграть в составе "Челси" три матча, в которых забил два гола.

Не пропустите: Он забьет много голов: Эден Азар ярко высказался об Игуаине. | http://soccernews.ru

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