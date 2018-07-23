Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил первое предложение о смене команды, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, на контакт с 30-летним нападающим "старой синьоры" вышел "Милан". "Россонери" предложили аргентинцу перебраться на "Сан Сиро" под зарплату в 4,5 миллиона евро в год, что почти вдвое меньше той суммы, которую он получает сейчас на "Альянц Стэдиум".

Напомним, также на Игуаина претендует "Челси". | soccernews.ru