Игуаин получил первое предложение о смене команды

Теги ювентусмилангонсало игуаин

Игуаин получил первое предложение о смене командыФорвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил первое предложение о смене команды, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, на контакт с 30-летним нападающим "старой синьоры" вышел "Милан". "Россонери" предложили аргентинцу перебраться на "Сан Сиро" под зарплату в 4,5 миллиона евро в год, что почти вдвое меньше той суммы, которую он получает сейчас на "Альянц Стэдиум".

Напомним, также на Игуаина претендует "Челси". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов