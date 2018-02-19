Игуаин пообещал вскоре вернуться в строй

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Игуаин пообещал вскоре вернуться в строй

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин, комментируя полученную травму, пообещал вскоре вернуться в строй.

"Я хочу поблагодарить всех - друзей, партнёров, болельщиков, людей, которые меня не знают, но желают добра. Благодарю вас от всего сердца. Я скоро вернусь, чтобы радоваться вместе с командой и со всеми вами" - написал аргентинец в своём инстаграме.

Напомним, что у Игуаина выявлен ушиб левого голеностопа, из-за которого он рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", запланированный на 7 марта. | http://soccernews.ru

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