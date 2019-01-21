Игуаин попрощался с футболистами "Милана"
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат "Ювентусу", в ближайшее время станет игроком "Челси".
Как сообщает Football Italia, 31-летний аргентинец уже попрощался с футболистами "россонери" и готовится к вылету в Лондон.
Также отмечается, что форвард забрал свои личные вещи с клубной базы, поэтому нет оснований сомневаться в его грядущем уходе.
Ранее стало известно, что "Челси" арендует Игуаина до конца текущего сезона за 9 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов. Кроме того, у "синих" будет право продлить аренду футболиста до лета 2020 года.
Официально о сделке, скорее всего, будет объявлено во вторник, 22 января.
Не пропустите: Сарри прокомментировал возможный переход Игуаина в "Челси". | http://soccernews.ru
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