Игуаин попрощался с поклонниками "Ювентуса" и анонсировал переход в другой клуб

1 Теги миланювентусгонсало игуаин

Игуаин попрощался с поклонниками "Ювентуса" и анонсировал переход в другой клубФорвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин попрощался с поклонниками своей команды и анонсировал переход в другой клуб.

"Я отлично себя чувствую. В четверг пройду медосмотр и надеюсь подписать контракт с "Миланом". Хотелось бы поприветствовать фанатов "Милана" и поблагодарить болельщиков "Ювентуса" за поддерку. Вместе мы провели два года. Надеюсь, с "Миланом" я достигну максимально высоких вершин", - приводит слова 30-летнего нападающего Football Italia.

Напомним,  "Челси" надеялся перехватить Игуаина у "Милана". | soccernews.ru

Комментарии
Иван

С Миланом не достигнешь

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