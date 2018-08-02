Игуаин попрощался с поклонниками "Ювентуса" и анонсировал переход в другой клуб

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин попрощался с поклонниками своей команды и анонсировал переход в другой клуб.

"Я отлично себя чувствую. В четверг пройду медосмотр и надеюсь подписать контракт с "Миланом". Хотелось бы поприветствовать фанатов "Милана" и поблагодарить болельщиков "Ювентуса" за поддерку. Вместе мы провели два года. Надеюсь, с "Миланом" я достигну максимально высоких вершин", - приводит слова 30-летнего нападающего Football Italia.

Напомним, "Челси" надеялся перехватить Игуаина у "Милана". | soccernews.ru