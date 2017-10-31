Игуаин поставил себе задачу на сезон

Теги ювентусгонсало игуаин

Игуаин поставил себе задачу на сезон

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поставил перед собой задачу на текущий сезон.

"Я работал усердно и без лишнего шума. Постараюсь забить 30 мячей в этом сезоне" - цитирует 29-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что в этом сезоне Игуаин уже забил 7 голов в 15 матчах.

Не пропустите: Игуаин забил 100-й гол в Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Интер Милан 11 29
3 Ювентус 11 28
4 Лацио 11 28
5 Рома 10 24
6 Сампдория 10 20
7 Фиорентина 11 16
8 Милан 11 16
9 Торино 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 11 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 11 9
15 Кротоне 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 11 6
19 Хеллас Верона 11 6
20 Беневенто 11 0
Полная таблица

топ-5 тегов