Игуаин поставил себе задачу на сезон

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин поставил перед собой задачу на текущий сезон.

"Я работал усердно и без лишнего шума. Постараюсь забить 30 мячей в этом сезоне" - цитирует 29-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что в этом сезоне Игуаин уже забил 7 голов в 15 матчах.

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