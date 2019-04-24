Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин и еще несколько футболистов лондонцев весело отпраздновали день рождения одноклубника Давида Луиза.

Мероприятие прошло вчера, 23 апреля. Игуаин пришел на торжество в костюме Элвиса Пресли и весь вечер провел в образе американского певца.

Ey vos @G_Higuain como se vuelve de esto? Jajajajaja Elvis te poseyó!!! pic.twitter.com/dFWBRKJdcM — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 апреля 2019 г.

Cuando crees haberlo visto todo y nooo, te encontras con @G_Higuain disfrazado de Elvis bailando en el cumple de David luiz!!! Por que ese baile raro? Jajajaj sos terrible gonza! pic.twitter.com/wCEDlrMfxk — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 апреля 2019 г.

Еще один игрок команды - Н'Голо Канте предстал в образе Бэтмена.

Напомним, что накануне в матче 35-го тура чемпионата Англии "Челси" не смог в домашнем матче обыграть "Бернли" (2:2). Во встрече голами отметились Канте и Игуаин.

"Челси" с 67 баллами занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ.

А еще: Не прижились: ТОП-8 худших форвардов "Челси" во времена Премьер-лиги| http://soccernews.ru