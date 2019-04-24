Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин и еще несколько футболистов лондонцев весело отпраздновали день рождения одноклубника Давида Луиза.
Мероприятие прошло вчера, 23 апреля. Игуаин пришел на торжество в костюме Элвиса Пресли и весь вечер провел в образе американского певца.
Ey vos @G_Higuain como se vuelve de esto? Jajajajaja Elvis te poseyó!!! pic.twitter.com/dFWBRKJdcM— Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 апреля 2019 г.
Cuando crees haberlo visto todo y nooo, te encontras con @G_Higuain disfrazado de Elvis bailando en el cumple de David luiz!!! Por que ese baile raro? Jajajaj sos terrible gonza! pic.twitter.com/wCEDlrMfxk— Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 апреля 2019 г.
Еще один игрок команды - Н'Голо Канте предстал в образе Бэтмена.
Напомним, что накануне в матче 35-го тура чемпионата Англии "Челси" не смог в домашнем матче обыграть "Бернли" (2:2). Во встрече голами отметились Канте и Игуаин.
"Челси" с 67 баллами занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ.
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|М
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|2
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|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
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|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
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|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
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|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
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|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
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