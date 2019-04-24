Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза

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Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин и еще несколько футболистов лондонцев весело отпраздновали день рождения одноклубника Давида Луиза.

Мероприятие прошло вчера, 23 апреля. Игуаин пришел на торжество в костюме Элвиса Пресли и весь вечер провел в образе американского певца.

Еще один игрок команды - Н'Голо Канте предстал в образе Бэтмена.

Напомним, что накануне в матче 35-го тура чемпионата Англии "Челси" не смог в домашнем матче обыграть "Бернли" (2:2). Во встрече голами отметились Канте и Игуаин. 

"Челси" с 67 баллами занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ.

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