Игуаин прибыл в Майами для подписания контракта с клубом Бекхэма
Форвард Гонсало Игуаин близок к переходу в "Интер Майами".
Аргентинец уже прибыл в Майами, где вскоре подпишет соглашение с клубом Дэвида Бекхэма.
"Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и форварда мирового уровня", - написал член правления клуба Хорхе Мас, выложив совместное фото с игроком в аэропорту.
Напомним, что Игуаин расторг контракт с "Ювентусом", за который выступал с 2016 года. В составе клуба он провел 149 игр, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.
Читайте также: Стало известно, сколько Игуаин может заработать на уходе из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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