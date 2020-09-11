Игуаин прибыл в Майами для подписания контракта с клубом Бекхэма

Форвард Гонсало Игуаин близок к переходу в "Интер Майами".

Аргентинец уже прибыл в Майами, где вскоре подпишет соглашение с клубом Дэвида Бекхэма.

"Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и форварда мирового уровня", - написал член правления клуба Хорхе Мас, выложив совместное фото с игроком в аэропорту.

Напомним, что Игуаин расторг контракт с "Ювентусом", за который выступал с 2016 года. В составе клуба он провел 149 игр, забил 66 голов и отдал 16 ассистов.

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