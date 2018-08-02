Игуаин прибыл в Милан

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин в среду вечером прибыл в Милан, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, 30-летний таки согласился перейти в стан "россонери". Вполне вероятно, что аргентинец уже встретился с руководством "Милана" и обсудил условия личного контракта со своим потенциальным новым клубом.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, в "Милан" Игуаин уйдет в аренду. | soccernews.ru