Игуаин принял громкое решение о своем будущем
Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин хочет перебраться в "Челси", сообщает Football Italia.
По сведениям источника, футболист в официальном запросе попросил руководство миланского клуба отпустить его в стан англичан. Впрочем, сделка о переходе форварда связана с немалыми трудностями.
Дело в том, что Игуаин выступает за "Милан" на правах аренды, которая длится до лета 2019 года, а его трансфер принадлежит "Ювентусу". "Милан" не хочет отпускать аргентинца до тех пор, пока не найдет ему замену. "Ювентус" готов продать игрока, но оценивает его в 50 миллионов евро, что не устраивает "Челси".
Напомним, что на трансфере 31-летнего Игуаина настаивает лично главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который работал с ним в "Наполи".
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