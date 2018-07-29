Игуаин принял решение по своему будущему

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин хочет сменить клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист попросил руководство туринского клуба выставить его на трансфер. Впрочем, до трансфера форвард будет тренироваться с остальными игроками "Юве".

Напомним, что интерес к 30-летнему Игуаину проявляют "Челси" и "Милан". "Ювентус" оценивает аргентинца в 65 миллионов евро либо может включить его сделку по трансферу защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.

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