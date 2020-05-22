Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"

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Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин сказал, что готов завершить карьеру в "Ривер Плейт".

Отметим, что в туринском клубе у 32-летнего игрока остался только один год.

"Ривер" - клуб, который дал мне все: позволил развиваться и перейти в "Реал". Но сейчас я не знаю, что произойдет. Думаю только о "Ювентусе".

Команда Гальярдо очень заразительна, у нее есть класс, сила, все… Смотришь их матчи и видишь, что их "девятка" получает много шансов. Все, кто раньше выступал за "Ривер", будет смотреть их матчи и видеть себя в команде и говорить: "Как мило", - передает слова Игуаина TyC Sports.

Напомним, Игуаин играл за "Ривер Плейт" с начала карьеры, а в 2007 году перешел в мадридский "Реал".

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