Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин сказал, что готов завершить карьеру в "Ривер Плейт".
Отметим, что в туринском клубе у 32-летнего игрока остался только один год.
"Ривер" - клуб, который дал мне все: позволил развиваться и перейти в "Реал". Но сейчас я не знаю, что произойдет. Думаю только о "Ювентусе".
Команда Гальярдо очень заразительна, у нее есть класс, сила, все… Смотришь их матчи и видишь, что их "девятка" получает много шансов. Все, кто раньше выступал за "Ривер", будет смотреть их матчи и видеть себя в команде и говорить: "Как мило", - передает слова Игуаина TyC Sports.
Напомним, Игуаин играл за "Ривер Плейт" с начала карьеры, а в 2007 году перешел в мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16