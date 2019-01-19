Игуаин продолжит карьеру в "Челси": детали грядущего трансфера

Переход аргентинского нападающего Гонсало Игуаина в "Челси" - это практически решённый вопрос, об этом сообщает Football Italia.

По сведениям издания, о сделке до сих пор не объявили официально только из-за длительных переговоров "Милана" с "Дженоа" по Кшиштофу Пентеку.

Между тем, "Ювентус" и "Челси" уже согласовали все детали трансфера - "синие" арендуют 31-летнего форварда на полгода за 9 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов. Кроме того, у лондонского клуба будет право продлить аренду футболиста до лета 2020 года.

Медицинское обследование в новой команде Игуаин, скорее всего, пройдёт во вторник.

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