Игуаин проиграл "Наполи" суд по делу об использовании имиджевых прав

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Игуаин проиграл "Наполи" суд по делу об использовании имиджевых прав

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не смог отсудить у своего бывшего клуба "Наполи" компенсацию за использование имиджевых прав, сообщает Football Italia.

Напомним, что 29-летний аргентинец обвинял неаполитанцев в невыплате ему денег за использование образа в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Игуаин хотел отсудить у "Наполи" 600 тысяч евро, однако иск футболиста был аннулирован, так как юристы в течение 50-дневного срока не предоставили необходимые документы.

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