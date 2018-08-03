Игуаин прокомментировал свой переход в "Милан"

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Игуаин прокомментировал свой переход в "Милан"

Новичок "Милана" Гонсало Игуаин дал комментарии касательно своего перехода в стан "россонери".

"Все знают, как я ценю Сарри. Но он был единственным человеком, который хотел видеть меня в "Челси". А в "Милане" все хотели меня.

Леонардо убедил меня, также как и Гаттузо. Я очень уверен в этой команде. Мне нравилась ее игра в прошлом сезоне. Я всегда выступал в командах, которые сражаются за победы. Но и "Милан" привык побеждать, и я хочу вернуть это обратно" - приводит слова Игуаина Tribalfootball.

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