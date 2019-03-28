Игуаин прокомментировал завершение карьеры в сборной Аргентины

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин дал комментарии о своем уходе из сборной Аргентины.

"Я разговаривал со Скалони и сказал ему, что завязываю со сборной. У меня неплохие отношения со сборной, наблюдаю за ней со стороны. Я хорошо подумал перед принятием решения. Хочу больше времени проводить с семьей.На радость многим моя международная карьера завершилась.

Нас прозвали неудачниками потому, что мы не смогли выиграть в трех финалах кряду. Однако я не считаю это провалом. Я забил очень много важных голов, однако люди запоминают одни ошибки", - приводит слова Игуаина Goal.com.

Напомним, что Игуаин выступал за Аргентину с 2009 года.

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