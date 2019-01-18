Игуаин провел прощальную вечеринку с игроками "Милана"
Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин покинет клуб, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист уже провел прощальную вечеринку с игроками миланского клуба.
Ожидается, что Игуаин перейдет в "Челси" на правах аренды на полгода. Впрочем, есть вероятность возвращения форварда в "Ювентус", который надолго потерял из-за травмы хорвата Марио Манджукича.
В нынешнем сезоне 31-летний Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил восемь мячей и отдал две результативных передачи.
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