Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014

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Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал, что он едва не завершил карьеру после финального матча чемпионата мира 2014 года с Германией (0:1).

"Я боялся выйти на улицу, опасаясь людей. Мы не смогли добиться победы, но разве это была неудача? Трижды выйти в финал - это не провал. Мама сказала, чтобы я продолжал карьеру. Но она сказала, что не разрешит мне распрощаться с любимым делом", - цитирует Игуаина Marca.

Напомним, что в финале ЧМ-2014 Игуаин не реализовал выход один на один. Кроме того, в составе сборной Аргентины форвард дважды проиграл в финалах Кубка Америки.

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Комментарии

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vladislove

Помниться во времена выступлений за Наполи он обещал закончить карьеру, если не пройдёт Днепр в лиге европы. Так что его слова летят на ветер.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Игуаин ни в чём не виноват!Лео - подонок и ублюдок ,из-за провалов которого сборная ни хрена не добилась!Что же он сделал?Спихнул всю вину через подконтрольные медиа на одноклубника , небось,на деньги бюджета сборной!(Он всегда был мелочной скотиной)

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