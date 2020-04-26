Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014



Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал, что он едва не завершил карьеру после финального матча чемпионата мира 2014 года с Германией (0:1).

"Я боялся выйти на улицу, опасаясь людей. Мы не смогли добиться победы, но разве это была неудача? Трижды выйти в финал - это не провал. Мама сказала, чтобы я продолжал карьеру. Но она сказала, что не разрешит мне распрощаться с любимым делом", - цитирует Игуаина Marca.

Напомним, что в финале ЧМ-2014 Игуаин не реализовал выход один на один. Кроме того, в составе сборной Аргентины форвард дважды проиграл в финалах Кубка Америки.

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