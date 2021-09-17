Игуаин рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Интер Майами"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин рассказал, что американский клуб летом пытался подписать форварда Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.
"Интер Майами" делал предложение Месси летом. Но Лео решил перейти в ПСЖ. Впрочем, наш клуб по-прежнему хочет его подписать. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Игуаина ESPN.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13