Игуаин рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Интер Майами"

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Игуаин рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Интер Майами"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин рассказал, что американский клуб летом пытался подписать форварда Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.

"Интер Майами" делал предложение Месси летом. Но Лео решил перейти в ПСЖ. Впрочем, наш клуб по-прежнему хочет его подписать. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Игуаина ESPN.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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