Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин рассказал о своём отношении к критике.

"Я не беспокоюсь по поводу того, что говорят. Критика в одно ухо влетает - в другое вылетает. К похвале я прислушиваюсь, но не придаю особого внимания. У меня всегда был один принцип - работать в тишине" - приводит слова Игуаина Marca.

В этом сезоне 30-летний аргентинец сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.

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