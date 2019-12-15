Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"

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Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин после победного матча 16-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:1) рассказал о поддержке фанатов.

"Болельщики "Ювентуса" и товарищи по команде с любовью ко мне относятся, поэтому я решил вернуться. Главное, что дела идут хорошо, значит, это был правильный выбор", - сказал Игуаин.

В этом сезоне 32-летний футболист участвовал в 20 матчах за туринцев, отметившись 6 голами и 6 ассистами. 

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