Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть

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Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал свое будущее.

"У меня есть действующее соглашение с "Ювентусом", мне больше нечего сказать. Я очень спокоен, я всем доволен в Турине.

Премьер-Лига? Конечно, мне нравится Англия, это самый красивый чемпионат, я бы хотел поиграть там" - приводит слова Игуаина Football Italia.

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