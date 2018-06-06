Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал свое будущее.

"У меня есть действующее соглашение с "Ювентусом", мне больше нечего сказать. Я очень спокоен, я всем доволен в Турине.

Премьер-Лига? Конечно, мне нравится Англия, это самый красивый чемпионат, я бы хотел поиграть там" - приводит слова Игуаина Football Italia.

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