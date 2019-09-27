Игуаин: "Роналду изменился с момента наших выступлений за "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин сказал, что его одноклубник Криштиану Роналду изменился со времён их совместных выступлений за "Реал". Об этом сообщает Fox Sports Argentina.



"Я играл с ним в Испании. С того момента прошло много лет, сейчас он совсем другой человек более зрелый мужчина, у которого есть семья. Счастлив снова играть с ним", - сказал Игуаин.



Футболист играл в мадридском клубе с 2007 по 2013 год. В туринский клуб он перешел в 2016 году из "Наполи" за 90 миллионов евро.



Роналду выступал в "Реале" с 2009 по 2018 год. В "Ювентус" он перешел 2018-м ща 117 миллионов евро.

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